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Файзуллаев: Думаю, ЦСКА достигнет больших целей с Николичем

14 Августа 2024 • 21:57 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Локомотив Москва
18.08 17:30

Вингер ЦСКА Аббосбек Файзуллаев высказался о работе под руководством нового тренера Марко Николича.

«Могу сказать только, что новый тренерский штаб — хороший. Мне очень нравится тренировочный процесс. Думаю, мы достигнем больших целей», — приводит слова Файзуллаева «Спорт-Экспресс».

Напомним, Николич возглавил ЦСКА текущим летом, сменив на посту главного тренера Владимира Федотова.

В нынешнем сезоне 20-летний Файзуллаев появился на поле в трех играх в составе «армейцев» и не отметился результативными действиями.

18 августа ЦСКА встретится дома с «Локомотивом». Игра пятого тура РПЛ начнется в 17:30 по мск.

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ЦСКА Москва Марко Николич Аббосбек Файзуллаев ещё теги

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