Файзуллаев: Думаю, ЦСКА достигнет больших целей с Николичем

Вингер ЦСКА Аббосбек Файзуллаев высказался о работе под руководством нового тренера Марко Николича.

«Могу сказать только, что новый тренерский штаб — хороший. Мне очень нравится тренировочный процесс. Думаю, мы достигнем больших целей», — приводит слова Файзуллаева «Спорт-Экспресс».

Напомним, Николич возглавил ЦСКА текущим летом, сменив на посту главного тренера Владимира Федотова.

В нынешнем сезоне 20-летний Файзуллаев появился на поле в трех играх в составе «армейцев» и не отметился результативными действиями.

18 августа ЦСКА встретится дома с «Локомотивом». Игра пятого тура РПЛ начнется в 17:30 по мск.