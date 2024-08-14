Трошечкин: «Кухарчук бы помог нам, жаль, что он ушёл»

Хавбек нижегородского «Пари НН» Александр Трошечкин высказался об Илье Кухарчуке. Этим летом Илья сменил Нижний Новгород на Волгоград, где присоединился к местному «Ротору». Пока что в рамках арендного соглашения.

«Жалко, что ушел Кухарчук. Я думаю, что Илья бы нам помог в этом чемпионате, но он принял то решение, которое посчитал нужным. Я его понимаю, футболист должен играть, а не сидеть», - говорит Трошечкин для Metaratings.

Ранее сам Кухарчук рассказал, что роль в его переходе в «Ротор» сыграло желание главного тренера Дениса Бояринцева видеть его в команде.

Вечером среды «Пари НН» проиграл в гостях московскому ЦСКА. После ничьей в основное время дело дошло до серии пенальти, где москвичи оказались удачливее.