Файзуллаев: «Желаю удачи Чалову, но у нас есть другие форварды»

Игрок атаки московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев прокомментировал недавний уход Фёдора Чалова из армейского клуба. Его новой командой стал греческий ПАОК.

«Конечно, его уход для нас стал потерей, он наш основной нападающий, забивал и отдавал. Желаю ему удачи. Но у нас есть и другие форварды, которые забивают, я надеюсь, у нас ещё больше голов будет», - делится Файзуллаев для «Чемпионата».

Напомним, что в минувший вторник Чалов дебютировал за ПАОК в матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против «Мальмё». Правда, клуб из Салоников проиграл шведским оппонентам и вылетел из ЛЧ.