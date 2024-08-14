Кирьяков: «Есть вариант сюрприза»

В Варшаве сегодня вечером будет разыгран Суперкубок Европы - в матче за него сразятся мадридский «Реал» и итальянская «Аталанта». Своим мнением о предстоящем матче поделился бывший нападающий российской сборной Сергей Кирьяков. Он не исключает, что в матче возможны сюрпризы, связанные с тем, что команды ещё не вошли в оптимальную форму.

- Команды ещё не начали играть во внутренних чемпионатах, поэтому здесь всегда есть вариант сюрприза, неожиданности. Наверное, с этим связаны надежды, что «Аталанта» сможет побороться. А так, на бумаге, «Реал» – однозначный фаворит, - цитирует слова Кирьякова Vprognoze.ru.

Матч за Суперкубок Европы начнётся в 22 часа по московскому времени.