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Лукин: «Постоянно спрашиваю Дивеева, что он ест»

14 Августа 2024 • 21:04 Комментировать

Защитник московского ЦСКА Матвей Лукин высказался о своём одноклубнике Игоре Дивееве. В прошедших официальных матчах сезона Игорь смог оформить в ворота соперников аж пять голов.

«Постоянно спрашиваю, что он ест. Он говорит, что нужно бутерброды с рыбой есть. На сайте уже поставили его нападающим. В следующем матче выйдет форвардом. Хочется также забивать», - приводит слова Лукина телеканал «Матч ТВ».

Ранее секрет результативности Дивеева рассказал агент защитника Олег Ерёмин.

Больше подробностей о прошедшей игре в Москве между местным ЦСКА и нижегородским «Пари НН» - в нашем ревью.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Дивеев Матвей Лукин ещё теги
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