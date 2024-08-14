Файзуллаев пошутил, что конкурирует с Дивеевым

Молодой игрок атаки московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев высказался об Игоре Дивееве. Защитник армейцев оформил вечером среды уже свой пятый гол в рамках нового футбольного сезона – пострадал нижегородский «Пари НН».

«Есть конкуренция с ним (смеётся). У меня есть желание забивать. Надеюсь, что скоро покажу свою лучшую форму», - говорит Файзуллаев для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что суммарно Дивеев забил четыре гола в рамках Премьер-лиги и один гол в Кубке России. Ранее на сайте ЦСКА Игоря переместили в раздел нападающих.

Больше подробностей о поединке ЦСКА и «Пари НН» - в нашем отчёте.