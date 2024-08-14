Круговой: «Пусть Дивеев забивает и дальше, но хочется, чтобы сзади был «ноль»

Защитник московского ЦСКА Данил Круговой высказался о результативности своего одноклубника Игоря Дивеева. Вечером среды Игорь забил уже пятый гол в сезоне во всех турнирах. Притом, выступает Игорь на позиции центрального защитника.

«Как объяснить его голы? Да никак, шутим над ним на тренировках. Говорим, в команде новый бомбардир. Пускай он забивает и дальше, но хочется, чтобы лучше сзади был «ноль», - говорит Круговой с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, что вечером 14 августа ЦСКА принимал дома нижегородский «Пари НН». Больше подробностей о матче – в нашем ревью.

Ранее секрет результативности Дивеева объяснил его агент.