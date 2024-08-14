Агент Дивеева объяснил секрет результативности защитника

Вечером среды защитник ЦСКА Игорь Дивеев смог забить уже пятый гол в ворота соперников армейского клуба в недавно стартовавшем сезоне. Он поразил ворота нижегородского «Пари НН».

Агент Игоря Олег Ерёмин объяснил секрет результативности центрального защитника.

«Главный тренер больше стал его использовать на стандартах, потому он чаще оказывается в штрафной площади соперника. Стоит отдать должное Николичу, он увидел в нём потенциал бомбардира», - говорит Ерёмин для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что суммарно в новом сезоне Дивеев четырежды забил в РПЛ, гол «Пари НН» стал для него первым в текущем розыгрыше Кубка страны.