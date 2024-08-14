Петржела уверен, что «Зенит» станет чемпионом и без Соболева

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о возможном переходе форварда «Спартака» Александра Соболева в санкт-петербургский клуб.

По мнению специалиста, «Зенит» выиграет чемпионат и без Соболева, ведь он не является системообразующий футболистом.

«У «Зенита» уже и так чемпионский состав. А вот станет ли Соболев чемпионом без «Зенита» — другой вопрос. Я думаю, что вряд ли», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

В текущем сезоне Соболев принял участие в одном матче Российской премьер-лиги, в котором не отметился голевыми действиями. На данный момент форвард отстранен от тренировок с основной командой «красно-белых».