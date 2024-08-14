Пономарёв: «Дивеев – очень ценный игрок»

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв высказался об Игоре Дивееве. У защитника ЦСКА в начавшемся недавно футбольном сезоне просто невероятная результативность, он забил уже пять голов в прошедших официальных матчах.

«Очень ценный игрок: в обороне работает, в атаку подключается, когда нужно. И когда угловые и штрафные, очень опасен у чужих ворот. Он много забивает – и это здорово. При стандартах он незаменим», - рассуждает Пономарёв для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что свой пятый гол Дивеев оформил в ворота «Пари НН» в рамках второго тура группового этапа Кубка России в среду, 14 августа.

ЦСКА перевёл Дивеева в нападающие на официальном сайте