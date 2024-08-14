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Хавбек «Зенита» перейдёт в «Оренбург» слухи

14 Августа 2024 • 19:43 Комментировать
Химки
...
Зенит
18.08 15:00

Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко продолжит карьеру в «Оренбурге».

Ранее сообщалось, что «Оренбург» арендует 21-летнего футболиста до конца сезона.

Как стало известно «РБ Спорту», южноуральцы оформят полноценный трансфер Коваленко. Покупка игрока обойдется клубу примерно в два миллиона евро, отмечает источник.

Уточняется, что у «Зенита» будет право обратного выкупа Коваленко за те же два миллиона евро.

В нынешнем сезоне Коваленко на поле пока не выходил. Действующий трудовой договор полузащитника с «Оренбургом» рассчитан до лета 2028 года.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Коваленко составляет два миллиона евро.

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