Хавбек «Зенита» перейдёт в «Оренбург»

Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко продолжит карьеру в «Оренбурге».

Ранее сообщалось, что «Оренбург» арендует 21-летнего футболиста до конца сезона.

Как стало известно «РБ Спорту», южноуральцы оформят полноценный трансфер Коваленко. Покупка игрока обойдется клубу примерно в два миллиона евро, отмечает источник.

Уточняется, что у «Зенита» будет право обратного выкупа Коваленко за те же два миллиона евро.

В нынешнем сезоне Коваленко на поле пока не выходил. Действующий трудовой договор полузащитника с «Оренбургом» рассчитан до лета 2028 года.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Коваленко составляет два миллиона евро.