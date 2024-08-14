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Сперцян был в шорт-листе топ-клуба Серии А слухи

14 Августа 2024 • 19:33 Комментировать
Краснодар
...
Пари НН
18.08 20:00

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян мог перебраться в итальянскую Серию А.

Как сообщает армянский журналист Грач Хачатрян, в услугах 24-летнего Сперцяна была заинтересована «Аталанта», которую текущим летом покинул российский хавбек Алексей Миранчук.

В нынешнем сезоне Сперцян принял участие в шести матчах с учетом всех турниров и записал на свой счет одну результативную передачу.

Действующий трудовой договор Сперцяна с «Краснодаром» рассчитан до середины 2026 года. Специалисты авторитетного интернет-портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 20 миллионов евро.

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