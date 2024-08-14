Маслов – о «Крыльях Советов»: «Нормальная команда, всё будет нормально»

Денис Маслов, бывший гендиректор «Крыльев Советов» высказался о не совсем удачном старте самарской команды в новом футбольном сезоне. Самарцы проиграли четыре матча подряд и только в минувшие выходные победили, случилось это в домашней игре с «Факелом».

«Осинькин — прекрасный тренер и отличный специалист. Нормальная команда, всё у них нормально будет. Не всё складывается пока, но Осинькина ежегодно «раздевают». Молодёжь отбирают, дают новых. С ума там сходит», - говорит Маслов для Metaratings.

Вечером среды «Крылья» играют в Кубке России дома против московского «Спартака». Текстовую трансляцию матча проводит наш портал.