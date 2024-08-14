ЦСКА перевёл Дивеева в нападающие на официальном сайте

Любопытное изменение на официальном сайте московского ЦСКА. «Армейцы» в разделе игроков перевели защитника Игоря Дивеева в список нападающих из раздела защитников.

Напомним, что в шести матчах нового футбольного сезона Дивеев просто неудержим. Он забил уже пятый гол в эту среду, поразив ворота «Пари НН» в рамках матча группового раунда Кубка России. Ранее он забивал в Премьер-лиге также «Пари НН», «Оренбургу» (дважды) и «Краснодару».

Текстовая трансляция матча ЦСКА – «Пари НН» проходит на нашем портале. На табло во втором тайме равенство, близится конец матча, и нас ждёт вероятная серия пенальти.