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Кудравец проводит первый официальный матч за «Динамо»

14 Августа 2024 • 19:04 Комментировать

Вечером среды московское «Динамо» будет играть матч против «Динамо» махачкалинского. Пройдёт поединок в рамках второго тура группового этапа Кубка России.

Место в воротах «бело-голубых» занял белорусский голкипер Андрей Кудравец. Как сообщает пресс-служба «Динамо», это дебютный матч для молодого вратаря.

Напомним, Кудравец – 20-летний белорусский вратарь, игрок национальной сборной Беларуси. Является уроженцем Борисова и воспитанником местного БАТЭ. В «Динамо» Кудравец оказался прошлым летом после перехода из родного клуба.

Текстовая трансляция матча «Динамо Москва» - «Динамо Махачкала» пройдёт на нашем портале.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Андрей Кудравец
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