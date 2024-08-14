Абена стал на шаг ближе к «Спартаку»

Центральный защитник «Ференцвароша» Минти Абена отправился в неизвестном направлении.

На своей страничке в социальной сети Абена опубликовал фотографию из самолета. Предполагается, что 29-летний футболист вылетел в Москву для завершения перехода в московский «Спартак». Еще в начале августа сообщалось, что «красно-белые» договорились по условиям контракта с Абеной.

Стоит сказать, что 13 августа защитник пропустил матч «Ференцвароша» в рамках квалификации Лиги чемпионов.

Согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, стоимость Абены составляет один миллион евро.