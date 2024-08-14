Дивеев забил пятый гол с начала нового футбольного сезона

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев продолжает забивать. Так, вечером среды «армейцы» дома принимают «Пари НН» из Нижнего Новгорода во втором туре группового этапа Кубка России. Дивеев сравнял счёт во втором тайме, сделав его 1:1.

Удивительно, но это уже пятый гол Игоря в официальных матчах с начала нового футбольного сезона в России. Ранее он в Премьер-лиге поражал ворота «Пари НН», дважды забивал «Оренбургу» и забил один мяч в ворота «Краснодара».

Следить за текстовой трансляцией матча ЦСКА – «Пари НН» можно на нашем портале. В разгаре второй тайм поединка. Свой гол нижегородцы оформили в тайме первом.