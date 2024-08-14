Маслов: «Рахимов выжимает из «Рубина» максимум»

Бывший гендиректор самарских «Крыльев Советов» Денис Маслов высказался о нынешнем казанском «Рубине». Главным тренером команды является Рашид Рахимов, прошлый сезон Премьер-лиги коллектив завершил в середине турнирной таблицы.

«Рахимов максимально качественно работает, выжимает максимум, который есть. Мне за «Рубин» не страшно. Это для меня середняк, который расположится в середине таблицы, если продаж не будет. Тяжеловато будет, если сейчас Даку продадут», - говорит Маслов с Metaratings.

Напомним, что прямо сейчас «Рубин» играет кубковый домашний матч против «Зенита». Его текстовая трансляция проходит на нашем портале. По итогу первого тайма счёт не открыт.