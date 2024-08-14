Баранник: «Дркушич способен усадить Эраковича на лавку»

Бывший тренер-селекционер «Зенита» Дмитрий Баранник высказался о свежем приобретении питерцев. Состав «сине-бело-голубых» на днях пополнил словенский защитник Ваня Дркушич. По мнению Баранника, Дркушич – не бесполезный трансфер, о чём ранее говорили некоторые эксперты.

«Не присядет ли на лавку? Покупки «Зенита» на 90 процентов себя оправдывают. С иностранцами они точно удачные. Только вопросы по Эраковичу, который сильным защитником не является. Дркушич способен посадить его на лавку», - рассуждает Баранник с Legalbet.

Напомним, что Дркушич – основной защитник сборной Словении. Он перешёл в питерский клуб из «Сочи».