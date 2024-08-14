Маслов: «97,8% успеха махачкалинского «Динамо» - заслуга Гаджиева»

Экс-гендиректор самарских «Крыльев Советов» и московского «Торпедо» Денис Маслов высказался о махачкалинском «Динамо». Клуб из столицы Дагестана в этом сезоне впервые в истории играет в РПЛ, президентом клуба является Гаджи Гаджиев, а гендиректором Шамиль Газизов.

«Давно знаю Гаджи Муслимовича, драйвер дагестанского футбола. 97,8% успеха «Динамо» — это личная заслуга Гаджиева. Он самый квалифицированный президент клуба РПЛ. Чётко знает и понимает, как строить тренировочный процесс», - говорит Маслов для Metaratings.

Напомним, что «Динамо» идёт на 15-м месте таблицы РПЛ с двумя очками.

Вечером среды клуб играет против московского «Динамо» в Кубке России.