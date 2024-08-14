«Соболев не подходит под футбол Станковича» — Бушманов

Бывший игрок «Спартака» Евгений Бушманов высказался о ситуации с форвардом «красно-белых» Александром Соболевым.

После первого тура Российской премьер-лиги 27-летний футболист был отстранен от тренировок с основной командой из-за возможного перехода в «Зенит».

Бушманов заявил, что «Спартак» достойно смотрелся в последних матчах и без Соболева.

— Мне кажется, Соболев не подходит под футбол Станковича, ему тяжело будет заиграть при нем. Сейчас «Спартак» много играет низом, все через пас, — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

Действующий трудовой договор Соболева со «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет семь с половиной миллионов евро.