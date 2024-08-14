Бушманов: «Думаю, Сергееву хочется больше играть»

Российский тренер Евгений Бушманов поделился мнением о возможном уходе форварда «Зенита» Ивана Сергеева.

Ранее сообщалось, что в услугах 29-летнего футболиста заинтересованы ЦСКА и «Крылья Советов».

По мнению Бушманова, Сергееву пойдет на пользу возвращение в «Крылья Советов», ведь в «Зените» он выходит только на замену.

— Думаю, ему хочется больше играть. В «Крыльях» у него такая возможность появится, — приводит слова Бушманова «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Сергеев принял участие в двух играх во всех турнирах и записал на свой счет одну голевую передачу.

Контракт Сергеева с «Зенитом» рассчитан до середины 2025 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в пять миллионов евро.