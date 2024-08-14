Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карпукас — о борьбе с «Зенитом»: «Нет ничего невозможного»

14 Августа 2024 • 16:54 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Локомотив Москва
18.08 17:30

Хавбек московского «Локомотива» Артём Карпукас ответил на вопрос о борьбе с санкт-петербургским «Зенитом».

«Тяжело бороться с нынешним «Зенитом», но нет ничего невозможного. Это так, громкие слова. Тяжело, но посмотрим», — приводит слова Карпукаса «Чемпионат».

На данный момент «Зенит» находится на вершине турнирной таблицы чемпионата России, имея в своей копилке 12 баллов. «Локомотив» идет на третьей позиции, набрав девять очков.

В пятом туре РПЛ подопечные Сергея Семака встретятся на выезде с «Химками», а «железнодорожники» сыграют в гостях с ЦСКА. Оба поединка пройдут 18 августа.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Артём Карпукас ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 14 Августа
16:54
Карпукас — о борьбе с «Зенитом»: «Нет ничего невозможного»
16:14
Генич назвал любимого игрока РПЛ
13 Августа
16:47
«Антальяспор» арендовал Гайча у ЦСКА
16:24
Карпукас рассказал о футбольной мечте
12 Августа
21:05
Воробьёв: «У Батракова большое будущее»
19:53
Сулейманов: «Мне сейчас морально очень тяжело, я как-то потух»
18:22
Игрок «Локомотива» Ньямси: «Мы сделаем максимум, чтобы победить ЦСКА»
11:02
Агент Дркушича объяснил, почему его клиент выбрал «Зенит», а не «Локомотив»
11 Августа
15:06
«Спартак» или «Зенит»: Круговой назвал самого принципиального соперника
13:25
Круговой выделил свои самые сильные футбольные качества
10 Августа
23:11
Агент ответил, собирается ли Дивеев догонять Глушенкова в гонке бомбардиров
18:13
Батраков рассказал, как не потерять голову
18:04
В «Локомотиве» хотят, чтобы Батраков стал вторым Лоськовым
17:47
Батраков: «Баринов — настоящий капитан и лидер»
17:27
Канчельскис: Джикия будет хорошим усилением для «Локомотива»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЦСКА МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Флик прокомментировал крупное поражение «Барселоны» от «Монако» В «Спартаке» перестройка — клуб намерен избавиться от шести игроков Нико Уильямс дал окончательный ответ «Барселоне» Из-за них «Спартак» скатал нули и чуть не проиграл: три худших игрока матча против «Ахмата» Месси позвонил Хулиану Альваресу после его перехода в «Атлетико» Бывший игрок «Барселоны» возмущён трансфером «Спартака» Флик одобрил переход игрока «Тоттенхэма» в «Барселону» Стало известно, почему игроки «Барселоны» жаловались Хави на Левандовски Президент «Барселоны» ответил на просьбы болельщиков купить Нико Уильямса В Испании требуют уволить Флика из «Барселоны» после первого поражения в матче за трофей
В Испании требуют уволить Флика из «Барселоны» после первого поражения в матче за трофей Пепе завершил карьеру в 41 год Гвардиола нашёл новую звезду в «Манчестер Сити» «Краснодар» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Испания выиграла всё: в европейском футболе доминирует одна страна Трансферная бомба: «Реал» может купить звезду при одном условии В «Спартаке» перестройка — клуб намерен избавиться от шести игроков Соболев нашёл новый клуб, сборная Англии выбрала тренера, а «Барселона» отказалась от звёздного игрока – в главных слухах недели Седьмой гол Глушенкова, шестая победа «Зенита»: Латышонок не позволил «Динамо» спастись в Санкт-Петербурге «Зенит» - «Динамо» Москва: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
Спортивные новости
Рублёв проиграл Попырину в финале турнира в Монреале Рублёв уверенно разобрался с Арнальди и вышел в финал турнира в Монреале США вырвали первое место в медальном зачёте Олимпиады-2024 у Китая Селиваненко высказался о победе Рублёва над Синнером на турнире в Монреале США подвинули: Кто лидирует на Олимпиаде перед последним днём Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 14 Августа
17:54 · Кубок России
ЦСКА неожиданно уступает «Пари НН»
17:48 · Кубок России
Около 30 тысяч зрителей ожидается на кубковой игре «Крылья Советов» - «Спартак»
17:39 · Кубок России
Четыре футболиста «Спартака» пропустят матч с «Крыльями Советов» слухи
17:33 · Кубок России
Рахимов объяснил масштабную ротацию состава
17:31 · Россия. Премьер-лига
«Соболев не подходит под футбол Станковича» — Бушманов
17:24 · Кубок России
Илич: «Надеюсь, что мои игроки сегодня не допустят такие глупые ошибки, как в предыдущем матче с ЦСКА»
17:23 · Россия. Премьер-лига
Бушманов: «Думаю, Сергееву хочется больше играть»
17:17 · Кубок России
Николич: «Не буду плакать из-за отсутствия центрфорварда»
17:12 · Кубок России
Бушманов не считает «Спартак» фаворитом матча с «Крыльями Советов»
17:06 · Кубок России
Семак: «У Кассьерры микроповреждение, у Мостового и Эраковича»
16:59 · Кубок России
«Рубин» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
16:58 · Кубок России
ЦСКА - «Пари НН»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
16:54 · Россия. Премьер-лига
Карпукас — о борьбе с «Зенитом»: «Нет ничего невозможного»
16:42 · Россия. Премьер-лига
Инсаурральде: Барко способен зажечь в РПЛ
16:34 · Россия. Премьер-лига
Гутцайт — о Барко: «Приехал футболист высокого уровня»
16:27 · Кубок России
Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Пари НН» на кубковый матч
16:20 · Кубок России
«Рубин» и «Зенит» озвучили составы на кубковый матч
16:14 · Россия. Премьер-лига
Генич назвал любимого игрока РПЛ
15:48 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал, повлияет ли переход Дркушича на будущее Чистякова в «Зените»
15:41 · Россия. Премьер-лига
Агент ответил, хочет ли Чистяков продлить контракт с «Зенитом»
15:32 · Кубок России
Галактионов: «Дубль поможет Сулейманову раскрепоститься»
15:19 · Россия. Премьер-лига
Мостовой — о Сергееве в ЦСКА: «Можно сколько угодно сидеть на лавке в «Зените» и выигрывать чемпионства, но любой хочет играть»
15:00 · Россия. Премьер-лига
Ровно 10 лет назад Промес дебютировал за «Спартак»
13:10 · Россия. Премьер-лига
Сын Соболева подставил отца, он назвал «Зенит» позором российского футбола 1
08:11 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» готовит новое предложение «Спартаку» по Соболеву - раскрыта сумма 2
Все новости
Рекомендуем