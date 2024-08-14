Карпукас — о борьбе с «Зенитом»: «Нет ничего невозможного»

Хавбек московского «Локомотива» Артём Карпукас ответил на вопрос о борьбе с санкт-петербургским «Зенитом».

«Тяжело бороться с нынешним «Зенитом», но нет ничего невозможного. Это так, громкие слова. Тяжело, но посмотрим», — приводит слова Карпукаса «Чемпионат».

На данный момент «Зенит» находится на вершине турнирной таблицы чемпионата России, имея в своей копилке 12 баллов. «Локомотив» идет на третьей позиции, набрав девять очков.

В пятом туре РПЛ подопечные Сергея Семака встретятся на выезде с «Химками», а «железнодорожники» сыграют в гостях с ЦСКА. Оба поединка пройдут 18 августа.