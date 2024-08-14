Инсаурральде: Барко способен зажечь в РПЛ

Аргентинский экс-футболист «Спартака» Хуан Инсаурральде поделился комментарием о переходе Эсекьеле Барко в стан «красно-белых».

«Способен ли Барко зажечь в РПЛ? Да-да, это большой игрок с огромным потенциалом. Он уже доказал это в «Ривер Плейт» и, надеюсь, продемонстрирует весь свой талант в России», — заявил Инсаурральде «Чемпионату».

В составе «Спартака» Барко появился на поле в четырех играх с учетом всех турниров, забил один гол и стал автором двух голевых передач.

Сегодня, 14 августа, «Спартак» встретится в гостях с «Крыльями Советов» в рамках 2-го тура Кубка России, начало — в 19:30 по мск. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.