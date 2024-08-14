Гутцайт — о Барко: «Приехал футболист высокого уровня»

Футбольный комментатор Роман Гутцайт высказался об игре новичка «Спартака» Эсекьеля Барко в минувшем матче с «Ахматом».

Напомним, игра четвертого тура РПЛ завершилась нулевой ничьей. Барко провел на поле все 90 минут.

— Мне вполне понравился своей активностью Барко. Мне кажется, что действительно приехал футболист высокого уровня, который еще сохраняет мотивацию, — сказал Гутцайт на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

25-летний Барко присоединился к «Спартаку» текущим летом. В составе команды он принял участие в четырех матчах, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет два ассиста.