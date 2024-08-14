Генич назвал любимого игрока РПЛ

Футбольный комментатор Константин Генич высказался об игре атакующего полузащитника ЦСКА Ивана Облякова.

«Ваня Обляков — мой любимый игрок в РПЛ. Я считаю, что Обляков обладает большим набором качеств, не уступающих Максиму Глушенкову, но сейчас Глушенкову прет», — приводит слова Генича портал «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Обляков появился на поле в четырех играх чемпионата России, отметился двумя забитыми мячами и стал автором одной результативной передачей.

Трудовой договор 26-летнего футболиста с ЦСКА рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в девять миллионов евро.