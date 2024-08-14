Агент рассказал, повлияет ли переход Дркушича на будущее Чистякова в «Зените»

Андрей Талаев, агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, высказался о том, может ли повлиять на его подопечного приход Вани Дркушича из «Сочи».

Ранее стало известно, что «Зенит» подписал 24-летнего словенского футболиста.

«Повлиять может только его игра и готовность. Если Дмитрий будет готов и получать игровое время, то кто бы не пришел, нормально будет все», — цитирует агента «Спорт День за Днем».

В нынешнем сезоне 30-летний Чистяков сыграл только один раз в Кубке России, не отметившись голевыми действиями.

Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, стоимость защитника составляет 1,8 млн евро.

Агент ответил, хочет ли Чистяков продлить контракт с «Зенитом»