Агент ответил, хочет ли Чистяков продлить контракт с «Зенитом»

Андрей Талаев, агент защитника санкт-петербургского «Зенита» Дмитрия Чистякова, ответил на вопрос о будущем своего подопечного.

«Обсуждался ли вопрос продления контракта с «Зенитом»? Пока нет. Дмитрий хочет продлить контракт? Думаю, да», — приводит слова агента «Спорт День за Днем».

Напомним, 30-летний Чистяков выступает за «Зенит» с 2021 года. В текущей кампании он появился на поле только в одной игре Кубка России, в которой не записал на свой счет результативных баллов.

Действующий трудовой договор защитника с «Зенитом» рассчитан до середины 2025 года. Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость Чистякова в 1,8 млн евро.