Мостовой — о Сергееве в ЦСКА: «Можно сколько угодно сидеть на лавке в «Зените» и выигрывать чемпионства, но любой хочет играть»

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о возможном трансфере нападающего «Зенита» Ивана Сергеева в ЦСКА.

Ранее сообщалось, что «армейцы» заинтересованы в подписании 29-летнего футболиста.

По мнению эксперта, переход Соболева в ЦСКА пойдет на пользу как игроку, так и команде.

«Можно сколько угодно сидеть на лавке в «Зените» и выигрывать чемпионства, но любой футболист хочет играть. Поэтому если Сергеев решится на такой переход, то в ЦСКА он будет заигран», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

В текущем сезоне Сергеев принял участие в двух играх с учетом всех турниров и записал на свой счет одну результативную передачу.