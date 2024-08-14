Ровно 10 лет назад Промес дебютировал за «Спартак»

14 августа 2014 года состоялся дебют нидерландского нападающего Квинси Промеса за московский «Спартак».

8 августа 2014 года пресс-служба «Спартака» объявила о трансфере Промеса из «Твенте». По данным различных источников покупка игрока обошлась российскому гранду в 12-15 миллионов евро.

Впервые Промес вышел на поле в футболке «красно-белых» в матче второго тура чемпионата России – 2014/15 с «Краснодаром». Игрок провел на поле все 90 минут, но результативными действиями не отметился.

Свои первые мячи Промес забил за «Спартак» в седьмом туре, отметившись дублем в игре с «Торпедо».

В настоящий момент Промес является свободным агентом. 1 июля «Спартак» объявил о расставании с игроком из-за истечения срока контракта.

Ровно 10 лет назад Промес впервые перешёл в «Спартак»