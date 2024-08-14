Денисов опозорил сам себя, запретив своим игрокам смотреть РПЛ, где провёл всю карьеру

Громким выдалось заявление Игоря Денисова о том, что он рекомендует своим юным воспитанникам не смотреть российский чемпионат, а ориентироваться на европейские первенства. Я сразу дам спойлер своего мнения: нужно брать курс на золотую середину.

Игорь немногословный человек. Говорит он редко, но метко. Пусть его недавнее выражение было резким, но оно было сказано из лучших побуждений. Денисов хочет, чтобы его ребята обратили свой взор на футбол лучшего образца. И если они это сделают, то на подсознании повысят требования к себе. Если сам тренер будет следовать своему совету, то он будет развивать в своих подопечных умение обыгрывать один в один. И это пойдёт на пользу абсолютно всем. Именно этот компонент отличает российский чемпионат от топ-5 европейских лиг.

Но есть и другая сторона медали. Воспитанники Денисова подрастут и обязательно загуглят, каким футболистом был Игорь. Да, он был очень классным игроком. Но они узнают, что он так никуда и не уехал, когда за его спиной были все трофеи, которые возможно было завоевать в России. Также в его коллекции был кубок УЕФА и высокая роль в национальной сборной. Не забываем и то, что у Денисова и возраст был далеко не ветеранский. Казалось бы, пробуй что-то новое, но он предпочёл быть там, где он всё знает. Можно его за это осуждать? Безусловно, нет. Но его воспитанники со временем сложат два и два и поймут, что его карьера противоречит нынешним словам экс-игрока сборной.

Есть ещё следующий момент, который нужно учитывать. Возможен такой сценарий, что воспитанники Игоря будут ориентироваться только на европейских звёзд и для них они будут чем-то космическим, а раз космическим, то связь с реальностью будет немного потеряна. Ведь если я не тяну на уровень Беллингема и Винисиуса, то, значит, футбол – это не моё. Из-за этого некоторые таланты не будут пробовать пробиться в футбол, потому что они не могут дотянуться до своих ориентиров. Но чтобы не терять мотивации, они обязаны чувствовать, что это всё реально. Здесь такой вывод, как ни крути.

Дети зачастую приходят на футбол, когда их отцы берут с собой на матчи российского чемпионата. Любовь к игре номер один часто передаётся по наследству. Если идти по логике Денисова, то данный контингент не пойдёт в секцию. Подумайте сами, сколько потенциальных воспитанников в таком случае не дойдёт до ДЮСШ.

Да и банально не стоит настолько сильно принижать отечественный чемпионат. Матчи «Зенит» – «Динамо», «Краснодар» – «Спартак» или «Краснодар» – «Динамо» по качеству не уступят встречам середняков из серии А, АПЛ или Бундеслиги. И когда ты наблюдаешь за своими соотечественниками, то не теряется связь с реальностью, и ты чувствуешь, что всё возможно. Ведь, вероятно, в топовых матчах РПЛ принимают участие выпускники твоей футбольной школы.

Повторюсь, нельзя критиковать Игоря за его мнение, даже если в своих суждениях он, возможно, немного категоричен.

Игорь Денисов ввёл запрет на просмотр матчей РПЛ

Антон Карасевич