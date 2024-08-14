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Сын Соболева подставил отца, он назвал «Зенит» позором российского футбола

14 Августа 2024 • 13:10 Комментировать

Нападающий «Спартака» Александр Соболев лишился возможности вести стримы на платформе Twitch. По информации телеграм-канала Mash, аккаунт футболиста забанили после выходки его сына.

Во время трансляции игры «Дота 2» Соболев отошёл, а на его место перед камерой сел сын. На сообщение о том, является ли «Зенит» позором российского футбола Соболев-младший согласился, назвал команду из Санкт-Петербурга «бомжами».

Это случилось на фоне того, что руководство «Спартака» отстранило футболиста от тренировок с основной командой из-за желания форварда перейти в «Зенит».

В сезоне-2023/24 Соболев сыграл 34 игры за «Спартак», он забил 10 голов и отдал девять результативных передач. В нынешнем сезоне 27-летний футболист провёл на поле лишь 67 минут.


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