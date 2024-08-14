«Зенит» готовит новое предложение «Спартаку» по Соболеву - раскрыта сумма

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев по-прежнему находится в сфере интересов петербургского «Зенита».

Как сообщил посредством своих социальных сетей инсайдер Иван Карпов, «сине-бело-голубые» собираются сделать новое предложение по трансферу 27-летнего российского центрфорварда. Руководители «Зенита» готовы заплатить за Александра 10-12 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Соболев принял участие в одним поединке Российской премьер-лиги, не отметившись результативными действиями. Сейчас футболист отстранен от работы с первой командой «красно-белых».