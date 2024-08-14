​Ташуев: «У «Спартака» дыра в центре поля»

Известный отечественный специалист Сергей Ташуев считает объективными проблемы московского «Спартака», который достаточно средне начал новый сезон российского чемпионата, набрав только семь очков в четырёх матчах.

- В центре поля у «Спартака» дыра! Нужен центральный хавбек хорошого уровня. И Виллиан Жозе пока не радует. Чтобы «Спартаку» бороться за чемпионство, им нужно купить двоих-троих игроков — в центр поля и нападающего, - цитирует слова специалиста «РБ Спорт».

В следующем туре российского чемпионата московскому клубу предстоит сыграть в Воронеже с оставшимся без главного тренера «Факелом».