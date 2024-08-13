Тарханов – о Дркушиче: «Грамотный парень, отличный защитник»

Футбольный тренер Александр Тарханов высказался о новичке обороны питерского «Зенита» Ване Дркушиче. Словенец стал ещё одним центральным защитником в чемпионе России.

«Очень нравится игрок: грамотный парень, отличный защитник, неуступчивый на футбольном поле. И это еще молодой футболист. Оборона «Зенита» получила хорошее усиление. Для обороны «Сочи», безусловно, потеря», - рассуждает Тарханов для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что Дркушич сыграл на минувшем Евро-2024 в составе сборной Словении. Его команда дошла до первой стадии плей-офф, где вылетела от португальской сборной.