Карпин рассказал, почему Осипенко и Чернов не играли с «Химками»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после победного матча с «Химками» в Кубке России 13 августа рассказал, почему защитники дончан Максим Осипенко и Евгений Чернов пропустили игру.

«Осипенко и Чернова почему не было? Небольшие повреждения», - приводит слова Карпина телеканал «Матч ТВ».

Также рулевой «Ростова» добавил, когда вернётся в строй иранский игрок атаки Мохаммад Мохебби.

«Конец августа, начало сентября», - добавил Карпин.

В сентябре, по словам Карпина, также стоит ждать игрока «Ростова» Ивана Комарова.

Больше подробностей о голевой перестрелке «Ростова» и «Химок» - здесь.