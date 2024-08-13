«Слабо верится»: Боков оценил возможный переход Сергеева в ЦСКА

Недавние слухи сватают форварда питерского «Зенита» Ивана Сергеева в московский ЦСКА. Инсайдеры сообщали, что «армейцы» находятся в поисках нового форварда после того, как продали Фёдора Чалова в греческий ПАОК.

«Неплохой вариант, который может в ЦСКА Чалова заменить. Но из «Зенита» в ЦСКА было очень мало трансферов: Хомуха, Кулик, Боков и Круговой. Так что мало верится», - говорит Боков для Vprognoze.ru, добавив, что сам Сергеев – очень неплохой форвард, уже зарекомендовавший себя положительно.

Как добавил Боков, в ЦСКА сейчас очень хорошая конкуренция. И даже в случае перехода Ивану не гарантировано стопроцентное место в основе.