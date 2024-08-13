Борис Игнатьев: «Удивляет, почему Антон Миранчук ещё свободный агент»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев выразил недоумение по поводу того, что Антон Миранчук по-прежнему является свободным агентом.

«Неужели в России так много игроков такого калибра? Он сейчас не участвует в очень важном футбольном процессе. Болельщики ждут, когда и где он появится. Ситуация удивительна, нестандартна, вызывает некую неопределенность и нарекание», - делится Игнатьев с Betonmobile.

Напомним, этим летом Миранчук покинул московский «Локомотив». Стороны не стали продлевать контракт, поэтому Антон теперь – свободный агент.

Ранее футболиста связывали с ПАОКом из Греции, где уже есть российские игроки, однако переход, вероятно, не состоится.