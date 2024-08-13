Чалов дебютировал за ПАОК

Российский нападающий ПАОКа Фёдор Чалов дебютировал за свой новый клуб. Это случилось за 18 минут до конца основного времени второго тайма матча ПАОК – «Мальмё», команды этим вечером играют ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Для Чалова эта игра стала первой после перехода в клуб из Салоников. Чемпиона Греции российский нападающий пополнил пару недель назад, перейдя из родного московского ЦСКА.

Напомним, что на данный момент ПАОК обыгрывает в насыщенном матче гостей из Швеции – 3:2. Первый поединок, что прошёл неделю назад, завершился боевой ничьей – 2:2. Текстовая трансляция матча - у нас на портале.