Селюк: «В «Факеле» нужен номинальный тренер, который будет сидеть и получать зарплату»

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал недавнее увольнение Игоря Черевченко из воронежского «Факела». Ему на смену пришёл Дмитрий Пятибратов, ранее уже работавший с клубом.

«Черевченко просто не был тренером-мякишем, который будет слушаться, кого в состав ставить, всё исполнять. Он хороший тренер, просто «Факелу» нужна номинальная фигура, которая будет сидеть и зарплату получать. Поэтому там не могут работать Ташуев и Черевченко», - говорит Селюк для Legalbet.

Напомним, что «Факел» по итогу прошедших четырёх туров РПЛ занимает самое последнее место турнирной таблицы с одним лишь набранным баллом.