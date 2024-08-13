Агент Дркушича объяснил переход защитника в «Зенит»

Словенский защитник Ваня Дркушич стал игроком питерского «Зенита». Агент балканского игрока Младен Ратковица обосновал выбор Вани продолжить карьеру в Питере.

«Ваня выбрал «Зенит», потому что они были наиболее конкретными в переговорах и своем предложении, это лучший вариант для Дркушича», — говорит агент телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что Дркушич ранее выступал в «Сочи». По итогу прошлого сезона «барсы» покинули элитный дивизион чемпионата России. Летом Дркушич сыграл на Евро-2024 в составе сборной Словении, с командой он дошёл до первой стадии плей-офф турнира.

Раскрыта зарплата Дркушича в «Зените»