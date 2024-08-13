Камоцци заявил, что Станкович прививает игрокам «Спартака» дух победителей

Итальянский менеджер Франко Камоцци высказался о работе главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича.

Камоцци считает, что пока рано оценивать результаты, но уже сейчас «Спартак» выглядит боеспособным.

— Станкович прививает игрокам «красно-белых» дух победителей — это важно. Многие могут добиться прогресса под его руководством, — приводит слова Камоцци портал «РБ Спорт».

После четырех туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав семь очков.

В ближайшем туре подопечные Станковича встретятся с воронежским «Факелом». Игра между командами пройдет 18 августа.