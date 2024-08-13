«Оренбург» на месяц потерял голкипера

«Оренбург» на месяц потерял вратаря Николая Сысуева. Грустной новостью для болельщиков уральского клуба делится спортивный директор команды Дмитрий Андреев.

«У Сысуева микронадрыв мышцы. Травмировался ещё в игре с «Акроном» (2:2), хотели сделать замену в перерыве, но он сказал, что доиграет. В итоге на три‑четыре недели выбыл», - говорит Андреев с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, что вечером вторника «Оренбург» без Сысуева в составе играл против «Локомотива» во втором туре группового этапа Кубка России. Исход поединка решился в последние минуты основного времени матча. Больше подробностей об этой игре – в нашем отчёте.