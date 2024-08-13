Гол «Химкам» стал для Кучаева дебютным за «Ростов» и первым с 2022 года

Вечером вторника в рамках второго тура группового этапа Кубка России в Ростове-на-Дону встречаются «Химки» и местный «Ростов». Дончане быстро открыли счёт, сделал это летний новичок клуба Константин Кучаев.

Этот гол стал для Кучаева первым в новом клубе. А также первым за 2024 календарный год в официальных матчах. Прошлое полугодие Константин провёл в другом клубе Российской премьер-лиги, нижегородском «Пари НН». К слову, всего за полугодие у Кучаева лишь одно голевое действие – это ассист. Но самое интересное, Кучаев не забивал на поле с сентября 2022 года.

Текстовая трансляция матча «Ростов» - «Химки» идёт на нашем портале. Донской клуб ведёт – 1:0.