Встреча пятого тура Российской премьер-лиги между «Факелом» и «Спартаком» пройдёт в Москве. Об этом сообщил президент РПЛ Александр Алаев.

Согласно календарю чемпионата игра должна была состояться в Воронеже, однако в Воронежской области приняли решение о проведении ближайших спортивных мероприятий без зрителей.

«Факел» обратился в Российскую премьер-лигу с предложением об обмене домашними матчами со «Спартаком». Клуб и РПЛ поддержали эту инициативу», — приводит слова Алаева официальный телеграм-канал РПЛ.

Матч «Спартак» - «Факел» пройдет 18 августа. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 17:30 по московскому времени.