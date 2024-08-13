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«Факел» и «Спартак» обменялись кругами официально

13 Августа 2024 • 20:25 Комментировать
Факел
...
Спартак Москва
18.08 17:30

Встреча пятого тура Российской премьер-лиги между «Факелом» и «Спартаком» пройдёт в Москве. Об этом сообщил президент РПЛ Александр Алаев.

Согласно календарю чемпионата игра должна была состояться в Воронеже, однако в Воронежской области приняли решение о проведении ближайших спортивных мероприятий без зрителей.

«Факел» обратился в Российскую премьер-лигу с предложением об обмене домашними матчами со «Спартаком». Клуб и РПЛ поддержали эту инициативу», — приводит слова Алаева официальный телеграм-канал РПЛ.

Матч «Спартак» - «Факел» пройдет 18 августа. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 17:30 по московскому времени.

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Спартак Москва Факел

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