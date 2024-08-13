Агент Помазуна допустил, что вратарь останется в ЦСКА

Агент голкипера московского ЦСКА Ильи Помазуна Алексей Сафонов допустил вариант, что его клиент останется в армейском клубе.

«Илья тренируется, мы занимаемся поиском вариантов. Не найдём - останется в клубе. Не вижу в этом проблемы, у нас еще три года контракта», - говорит Сафонов в диалоге с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, что Помазун впервые за несколько лет не отправился в аренду в «Урал». Екатеринбургский клуб вылетел из РПЛ в Мелбет-Первую лигу по итогу прошлого сезона.

Ранее Сафонов сообщал, что Помазуну больше интересен отъезд за границу, нежели продолжение карьеры в России.