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Раскрыты подробности аренды Коваленко в «Оренбург»

13 Августа 2024 • 20:18 Комментировать
Химки
...
Зенит
18.08 15:00

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался об уходе хавбека команды Александра Коваленко в «Оренбург».

Ранее президент «Оренбурга» подтвердил, что клуб арендует у «Зенита» 21-летнего полузащитника.

— Саша Коваленко будет играть до конца сезона в «Оренбурге». Если потребуется «Зениту», Саша зимой может вернуться домой, — приводит слова Медведева «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Коваленко пока на поле не выходил. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до конца июня 2028 года. Специалисты интернет-портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в два миллиона евро.

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