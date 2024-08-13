Дмитрий Андреев: «Оренбург» потерял Флорентина надолго»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о состоянии легионера уральского клуба Габриэля Флорентина. Ранее команда потеряла его из-за травмы, во вторничном матче против «Локомотива» в Кубке России футболист не участвовал.

«У Флорентина завтра операция. Только после нее можно будет говорить о сроках восстановления. Но повреждение серьезное, мы потеряли его надолго», - говорит Андреев с телеканалом «Матч ТВ».

Отметим, что в вечернем матче против «Локомотива» оренбуржцы потеряли ещё одного игрока – это полузащитник Томас Муро. Сам же матч «Оренбург» на последних минутах проиграл, судьбу поединка решил гол под конец основного времени.