Нападающий питерского «Зенита» Иван Сергеев может сменить свой клуб на московский ЦСКА. Об этом пишет Иван Карпов в телеграм-канале. Ранее такой информацией делился телеграм-канал «Мутко против».

«ЦСКА действительно заинтересован в Сергееве. С уходом Фёдора Чалова клуб начал искать центрфорварда и расчехлил списки по кандидатам на эту позицию», - поясняет Карпов.

В качестве аргумента для перехода в ЦСКА Карпов отмечает то, что скоро у Сергеева заканчивается контракт с «Зенитом».

«Это позволяет надеяться на вероятность подобного трансфера. Но сначала «Зениту» надо отыскать кого-то Сергееву на замену», - добавляет инсайдер.