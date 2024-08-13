Оздоев – в основе ПАОКа на матч с «Мальмё», Чалов – на скамейке запасных

Вечером вторника в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов ответный матч проведут греческий ПАОК и шведский «Мальмё».

Один из российских игроков чемпиона Греции, хавбек Магомед Оздоев начнёт матч с первых минут. Что же касается летнего новичка ПАОКа Фёдора Чалова, экс-армеец оказался перед стартом матче на скамейке запасных.

Напомним, что до старта игры в Салониках менее одного часа. Текстовую трансляцию грядущего поединка проведёт наш портал. Первый матч, что состоялся на прошлой неделе в Швеции, завершился со счётом 2:2. Поэтому коллективы, можно сказать, начинают всё с самого начала.